 

Иран обеспокоен сближением Турции и России

 

Иран обеспокоен сближением Турции и России по сирийскому вопросу. Об этом агентству Anadolu заявил источник в МИД Турции, пожелавший остаться анонимным.

Дипломат отметил, что после разрешения кризиса со сбитым российским Су-24 Москва и Анкара стали взаимодействовать по ситуации в Сирии, что вызвало недовольство Тегерана.

По словам источника, иранская сторона решительно отвергла утверждения о том, что в недавнем авиаударе по расположению турецких военнослужащих использовались беспилотники иранского производства.

«Тегеран недоволен турецкой военной операцией «Щит Евфрата», поскольку хочет, чтобы события в регионе разворачивались по сюжету Ирана, а не Турции», — отметил дипломат.

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