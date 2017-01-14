 

При бомбардировках Мосула погибли десятки людей

 

Около 30 мирных жителей на западе Мосула погибли при бомбардировке одного из районов, контролируемых террористами ИГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев, передает РИА Новости.

По их сообщениям, три ракеты в четверг упали на район Аль-Джадида. Пока неизвестно, кто произвел авиаудар - коалиция во главе с США или иракские ВВС.

Жители отметили, что авиация вероятно рассчитывала уничтожить одного из командиров ИГ.

Операция по освобождению Мосула от ИГ продолжается с октября прошлого года. Под контроль иракских военных вернулись около 80% восточной половины города, но западная часть полностью остается в руках террористов.

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