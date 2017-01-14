Россия разместила в Крыму комплексы С-400

Дислоцированный в Крыму 18-й зенитный ракетный полк 31-й дивизии ПВО, вооруженный системой С-400 «Триумф», заступил на дежурство. Об этом в субботу, 14 января, сообщает ТАСС.

«Впервые на территории Крыма на боевое дежурство заступил уникальный комплекс ПВО, который усилит боевые возможности войск противовоздушной обороны. Это будет надежная защита населения Крыма с воздуха», — отметил присутствующий на церемонии командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.

По его словам, в Крыму предусмотрено развертывание дополнительных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, но сроки он уточнять не стал.