Более 80% американцев считают Россию угрозой

Большинство американцев видят в России угрозу для США. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Рейтер совместно с международным институтом исследования общественного мнения Ipsos в период с 9 по 12 января.

Американцев просили оценить по пятибалльной шкале угрозу, исходящую, по их мнению, от различных государств.

Выяснилось, что 82% взрослого населения США, в том числе 84% демократов и 82% республиканцев, описали Россию как страну, угрожающую Соединенным Штатам. Это на шесть процентов выше, чем в марте 2015 года, когда проводился такой же опрос.

При этом 25% американцев считают ее "неминуемой угрозой".

Россия в итоговом списке обошла Иран, Сирию, Китай, Саудовскую Аравию, Кубу и Йемен. Только КНДР американцы считают более серьезной угрозой.