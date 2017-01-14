Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД и Зангиланский РОП задержали торговцев, занятых незаконной продажей огнестрельного оружия, сообщили в субботу в пресс-службе МВД.

Сотрудники Управления и Зангиланского РОП задержали в Гяндже жителя Кельбаджарского района Зейналабдина Азимова во время продажи автомата АК и 17 патронов к нему за 2 тысячи манатов. Азимов был ранее неоднократно судим по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана.

В своих показаниях задержанный признался, что нелегально ввез в страну автомат и боеприпасы и хотел продать их.