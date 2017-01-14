Премьер Италии с больничной койки отправился на заседание правительства

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони в субботу утром был выписан из больницы, где он находился с вечера вторника и где ему была проведена операция на сосудах, сообщает газета Repubblica.

Как ожидается, уже в 12.00 глава правительства возглавит назначенное на это время заседание совета министров.

Ранее сообщалось, что Джентилони, вернувшись из Парижа, где он во вторник находился с рабочим визитом, почувствовал легкое недомогание и прибыл в клинику Gemelli. После обследования врачи заявили о необходимости сделать премьеру ангиопластику (операцию на сосудах), которая была проведена во вторник вечером.