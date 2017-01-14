Безобразной работе азербайджанских банков haqqin.az посвятил не одну статью. Особенно ярко проявили свой провокационно-шантажистский характер наши банки после девальвации маната. Дело в том, что банки действительно понесли урон в связи с девальвацией национальной валюты. Но урон понесли не только банки, но и все остальные сферы экономики, а также миллионы граждан страны. Банки начали требовать у правительства компенсаций, на что, конечно же, получили отказ, мол, до этого получали завидные сверхприбыли, а теперь сами разбирайтесь со своими вкладчиками.

В ответ банки начали открытый саботаж, который выразился в отказе от кредитования экономики, населения, а потом и продажи валюты, которой они обладали в достаточной степени. То есть, банки открыто отказывались от выполнения своих прямых обязанностей. Все это приняло такую уродливую форму, что на этом вопросе был вынужден остановиться президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшем недавно под его председательством заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам.

Глава государства открыто заявил, что самый большой удар нашей экономике нанес банковский сектор. Поэтому в этом году будут предприняты серьезные шаги по очистке, оздоровлению, обеспечению прозрачности и приведению этого сектора в соответствие с международными стандартами. А в отношении лиц, нарушающих закон, и впредь будет вестись серьезная борьба.

В принципе такой жесткий подход к банкам стал ощущаться уже с прошлого года, когда были предприняты важные шаги в сфере оздоровления банковского сектора, усилен надзор, проведены меры в связи с обеспечением прозрачности, приняты меры наказания, административные меры. Вспомним, сколько банков закрылось за год и сколько руководителей сменилось в них. Кадровая чехарда в банках приняла невообразимые масштабы. Но все это делалось «сверху» и на деятельности самих банков практически не отражалось, впав однажды в спячку, они до сих пор и не думают просыпаться.

Но вот их вновь решили раскачать сверху. Несколько дней назад глава Центробанка Эльман Рустамов собрал банкиров для обсуждения с ними ряда вопросов, в том числе и касающихся курса маната. Казалось бы, нет секрета в том, что ЦБА твердо намерен перейти на полностью плавающий курс маната, который сегодня управляется частично. И сам Рустамов не раз говорил, что ЦБА не будет вмешиваться в ход валютных аукционов в будущем. На указанной встрече руководство ЦБА также заявило о готовности к переходу на полностью плавающий курс, который состоится… «после того, как мелкие детали найдут свое решение».

Но отголосок получился совсем иной. Конечно, после такого перехода формат валютного аукциона изменится, маржа в размере 4% при обмене иностранных валют будет снята, а курс маната будет определяться соотношением спроса и предложения. Но вот дата перехода на полностью плавающий курс пока так и неизвестна. Зато некоторые банки не преминули воспользоваться расползающимися слухами о предоставлении банкам вседозволенности для установления, пусть и на короткий срок, выгодных им курсов. И никак им не понять, что банки в отличие от мелких лавочек не просто папина контора, где можно делать все, что захочется. Это важное звено экономической цепочки, без которой экономика ломается, что мы и наблюдаем сегодня.

И так происходит всегда. Стоит почуять хоть какую-то возможность нажиться, как банки, лишь прикидывающиеся сонными, мгновенно переходят в активное состояние, не брезгуя ни черным рынком, ни другими преступными деяниями. Но разве можно с такими банкирами отменять маржу вообще? Вот и Центробанк говорил им лишь о намерении изменить принцип проведения валютных аукционов - трижды в неделю вместо нынешних двух раз. Планируется незначительно изменить и принцип проведения аукционов, не уточнив подробностей. И все эти меры проводятся в рамках полного перехода на режим плавающего курса. То есть, чтобы отменить маржу, нужно к этому тщательно подготовиться.

Но из всего этого выгоду не извлечешь, зато кому-то обычный анонс захотелось принять как «руководство к действию» и нажиться, подогрев при этом в очередной раз ажиотаж на валютном рынке страны. И к таким горе-банкирам действительно следовало бы применять меры наказания, да такие, чтобы другим было неповадно. А то ведь складывается впечатление, что наши банкиры пользуются полной безнаказанностью за свои действия. Правда, нам могут возразить, мол, осуждение бывшего главы Межбанка Джахангира Гаджиева на 14 лет лишения свободы - достаточно жесткое наказание. Но если учесть масштабы ущерба, нанесенного Джаником правительству и народу Азербайджана, то и этого наказания, думается, мало. Ведь правительство уже потеряло 10 млрд. манатов, потраченных на оздоровление активов этого банка, примерно столько же еще предстоит затратить.

А для Джаника, между тем, поговаривают, строится отдельный дом в шестой (элитной) колонии. Выходит, что он даже потеряв свободу, будет жить себе припеваючи в отдельном особняке (правда, на территории колонии) со всеми удобствами, используя для этого награбленные деньги. А там, глядишь, через пару лет и вовсе получит вольную «за образцовое поведение». А мы, миллионы граждан, должны вкалывать, чтобы отработать долги бывшего олигарха, чтобы тот, не дай Бог, не почувствовал никаких трудностей. Так что этот пример не совсем удачный для приучения банкиров к дисциплине и соблюдению законности.

А что касается маната, так Центробанк и в этом году продолжит жесткую монетарную политику. Более того, в этом году будет разработана и реализована жесткая денежная программа. Основная цель – не допускать дополнительную эмиссию, не создавать дополнительное давление на манат и тем самым предотвратить рост инфляции.

Учитывая цели финансовой стабильности и обеспечение ликвидности банковской системы и в 2017 году, будет увеличен объем операций по стерилизации денежной массы. А при необходимости будет пересмотрен уровень процентных ставок. Но главное заключается в том, чтобы приучить нормально работать коммерческие банки. А то процесс приобретает неуправляемый характер, хоть из-за границы приглашай банкиров, умеющих сочетать интересы как самих банков (не личных), так и государственных.