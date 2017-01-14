Литва отгородится от России стеной

Государственный бюджет Литвы на 2017 год предусматривает строительство стены на границе с Калининградской областью, передает портал Lietuvos žinios.

Отмечается, что в настоящий момент госграница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.

По словам главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, официальный Вильнюс в 2017 году впервые выделит €3,6 млн на строительство стены на границе с российским эксклавом.

«Этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году», — пояснил министр.

Утверждается, что пограничное ограждение не станет «Китайской стеной», так как его основная цель усматривается в ограничении воза в Литву контрабанды.