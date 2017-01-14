 

В Украине запатентовали новый танк

 

На сайте «Национального промышленного портала» Украины опубликован патент на украинский танк "Тирекс", который разработчики называют конкурентом российской "Арматы".

Согласно концепции Korrespondent.net, «Тирекс» должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. По аналогии с «Арматой» он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней. 

Танк предполагается оснастить 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим заряжающим механизмом и пулеметами, а также динамической защитой «Нож» и «Дуплет».

"Тирекс" планируется выпускать, переделывая старые советские танки Т-64 и Т-72.

Ранее главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец заявлял, что первый образец танка "Тирекс" будет выпущен до конца 2016 года. Как говорилось в сообщении создателей танка, новые машины «сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную «Армату».

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