В Украине запатентовали новый танк

На сайте «Национального промышленного портала» Украины опубликован патент на украинский танк "Тирекс", который разработчики называют конкурентом российской "Арматы".

Согласно концепции Korrespondent.net, «Тирекс» должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. По аналогии с «Арматой» он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней.

Танк предполагается оснастить 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим заряжающим механизмом и пулеметами, а также динамической защитой «Нож» и «Дуплет».

"Тирекс" планируется выпускать, переделывая старые советские танки Т-64 и Т-72.

Ранее главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец заявлял, что первый образец танка "Тирекс" будет выпущен до конца 2016 года. Как говорилось в сообщении создателей танка, новые машины «сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную «Армату».