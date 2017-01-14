Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает распад Евросоюза (ЕС) после выхода Великобритании из него. Такое мнение высказал посол США в ЕС Энтони Гарднер, пишет The Telegraph.

«Думать, что поддерживая распад Европы, мы будем продвигать собственные интересы — это предел глупости», — заявил американский дипломат, а также добавил, что сотрудники команды Трампа интересуются у европейских чиновников, какая из стран последует за Великобританией и покинет ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вскоре представит детали плана по Brexit.