 

Трамп поддерживает распад Евросоюза

 

Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает распад Евросоюза (ЕС) после выхода Великобритании из него. Такое мнение высказал посол США в ЕС Энтони Гарднер, пишет The Telegraph.

«Думать, что поддерживая распад Европы, мы будем продвигать собственные интересы — это предел глупости», — заявил американский дипломат, а также добавил, что сотрудники команды Трампа интересуются у европейских чиновников, какая из стран последует за Великобританией и покинет ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вскоре представит детали плана по Brexit.

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