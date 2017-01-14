Массовые задержания оппозиционеров в Москве

У памятника Грибоедову, где планировался народный сход оппозиции в поддержку политзаключенных и с требованием согласования антикризисного митинга, проводятся массовые задержания. По данным «Росбалта», задержано более 25 человек.

Сообщается, что в одном из автобусов могут находиться сразу 14 человек, среди которых — Алла Фролова, Константин Цэльмс, Марк Гальперин, Владимир Залищак, Михаил Силич, Ирина Яценко, Юрий Горский, Роман Ковалев, Михаил Локшин, Игорь Клочков, Константин Ершов, Александр Ведевкин, Герман Ахременко, Людмила Никитина.

В других автобусах — Кирилл Гиляров, Дмитрий Степанов, Камиль Сукаев, Андрей Петровский, Александр Макаров, Иван Федотов, Дмитрий Курбанов, Алексей Климишин, Кирилл Носарев, Павел Орлов, Олег Еланчик, Вячеслав Семилетов, Владимир Иванов.