 

«Азербайджан – эпическое место, которое вы должны посетить» Пишут американцы

Автор: Отдел информации 

Американское издание The Huffington Post предложило своим читателям страны, которые им стоит посетить в 2017 году.

В список «17-ти эпических мест, куда вы должны поехать, хотя никогда не планировали», включен и Азербайджан.

«Нетронутая» - самое подходящее слово, чтобы описать эту приморскую страну, расположенную между Россией и Ираном, - пишет издание об Азербайджане. – Начать путешествие надо со столицы – Баку, в котором Старый город включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря редкому примеру древней архитектуры. Баку – это сочетание старины и современных сверкающих башен, построенных в 21-м веке. Здесь много исторических памятников, музеев, театров, библиотек.

Затем можно исследовать причудливые сельские населенные пункты у основания гор Большого Кавказа. В местечке Хыналыг дружелюбные пастухи подскажут вам правильную дорогу во время ваших авантюрных походов. Бывшие волонтеры «Корпуса мира» создали здесь сеть из местных семей, в домах которых гости могли бы остановиться, наслаждаясь далекими от центра краями, где почти нет асфальтированных дорог».

Наряду с Азербайджаном, «эпическими» названы Южная Корея, Маврикий, Казахстан, Кипр, Латвия, Эквадор, Самоа, Уругвай, Намибия, Гватемала, Папуа - Новая Гвинея, Канада (остров Ньюфаундленд), Румыния, Лаос, Словения и Сейшельские острова.

«Будьте путешественником, а не туристом, - предлагает издание. – Вы уже были в Париже и Лондоне? Ничего не имеем против известных мест, но 2017-й год – это время ломать стереотипы и поехать в те страны, которые вы даже и не думали посетить.

Путешествия дают нам бесценные уроки, которым мы не можем научиться в школе. Они расширяют наше мировоззрение, заставляют нас быть лучше, сильнее, более чуткими. И эти 17 стран расположены в волшебных местах. Некоторые из них – для любителей роскоши, некоторые – для любителей приключений. Но каждое из этих путешествий потенциально может быть самым лучшим в вашей жизни».

Как видим, туристический бум, который сейчас переживает Азербайджан, не остается незамеченным в зарубежных странах, в том числе и в весьма далеких. Азербайджан все чаще попадает в различные туристические рейтинги и нередко возглавляет их. Недавно Баку был объявлен самым популярным направлением в Турции в 2016 году. В турецких поисковиках столица Азербайджана в качестве города для предстоящего путешествия упоминалась чаще других иностранных направлений, опередив Дюссельдорф, Афины, Амстердам и другие популярные города. А самым популярным авиарейсом из Стамбула за пределы Турции был рейс в Баку.

Баку весьма популярен также среди российских и украинских туристов. Только за первые девять месяцев 2016 года в Азербайджан приехало около 500 тысяч россиян. А в Украине Баку был среди самых популярных направлений, которыми интересовались граждане страны при планировании путешествий.

Также Баку занял пятое место среди самых популярных туристических направлений всего мира по данным сайта для путешественников TripAdvisor.com, уступив лишь Сан-Хосе-дель-Кабо (Мексика), Уистлеру (Канада), Жижока-де-Жерикуакуара (Бразилия) и Кихеи (Гавайи, США). Помимо этого, Баку был назван самым популярным направлением в Азии.

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«Азербайджан – эпическое место, которое вы должны посетить» Пишут американцы
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