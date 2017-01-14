В ночь на 13 января я возвращался из Хомса в Дамаск на автомобиле. Трасса вечером свободная, хотя большинство сирийцев стараются поздно не ездить. Если что случится с машиной — никто не остановится, чтобы помочь. Говорят, боевики иногда подходят к дороге в районе Муадамийя и Думайр, чтобы напасть на проезжающие автомобили. Хотя, официальных подтверждений не было вот уже более полугода. Спускаясь с горы Касьюн, я увидел, как многие машины стоят на обочине, а люди вглядываются в раскинувшийся перед ними как на ладони город. В 10 км под нами горел военный аэродром Меззе.

Как стало известно позже, Израиль нанес ракетный удар по складу боеприпасов, находившемуся на военной базе на юго-западе Дамаска. Об ущербе не сообщается — информация засекречена. Пока известно, что погиб генерал-майор сирийской армии Али Хасан Махмуд и еще 7 военнослужащих. Аэродром Меззе находится в ведении элитной 4-й дивизии республиканской гвардии Сирии, которую возглавляет брат президента Махер Асад. За полтора часа до авианалета в престижном районе Дамаска Кафр Суса произошел еще один взрыв. На этот раз теракт осуществил смертник у офицерского клуба — погибли 10 военнослужащих сирийской армии. В твиттере сирийцы уже с черным юмором отметили, что Дамаск — это единственное место в мире, по которому одновременно бьют и Израиль, и Аль-Каида.

Израиль целится в «Хизбаллу»

За все время гражданской войны Израиль нанес более сотни ударов по территории Сирии. В основном, это прямая реакция на обстрелы территории Израиля. Боевые действия вблизи границы начались еще в 2012 году. В результате столкновений сирийской армии с боевиками различных группировок на территорию соседнего государства неоднократно залетали снаряды и мины. В ответ израильская армия всегда наносила удары по позициям сирийской армии. Израильские военные объясняют это тем, что за нарушение границы отвечать всегда должна официальная власть.

Пули и снаряды залетали на израильскую территорию не всегда по ошибке. В 2013 году в районе Кунейтры один из командиров Хизбаллы подогнал РСЗО «Град» и выпустил по Израилю несколько ракет. Ответным ударом была разрушена база батальона Сил национальной обороны Сирии, который к провокации не имел никакого отношения. Однако это скорее единичный случай. Сирийское руководство не хочет связываться с Израилем в условиях сложной военно-политической обстановки и старается следить за тем, чтобы поводов для провокаций было меньше.

Израильские власти официально признали нанесение ударов по Сирии только в 2016 году. Премьер Б. Нетаньяху в апреле заявил, что налеты будут продолжены для предотвращения поступления современных вооружений ливанской Хизбалле. Действительно, в результате большинства бомбардировок страдали именно сторонники этого движения, а также их склады, конвои и позиции. В отличие от предыдущих, нынешняя атака была направлена против сирийской армии.

Забытая Палестина

Израильская политика в отношении сирийского конфликта вполне последовательна и не изменяется с 2012 года. Никаких иллюзий в отношении «демократических повстанцев», в отличие от США, у израильского руководства нет. Они прекрасно понимают, что сирийская оппозиция в случае своего закрепления у власти сразу перенесет боевые действия на израильскую территорию. Официальные же сирийские власти все больше становятся зависимы от Ирана и ливанской Хизбаллы — главных противников Израиля.

Сирийская оппозиция вне зависимости от идеологии и источников финансирования является «слабым звеном» гражданской войны. Зависимая от политической и финансовой поддержки Запада, она не будет атаковать Израиль. За три года контроля за сирийской частью границы ни присоединившееся к ИГИЛ движение Халид ибн-Валид, ни Джабхат ан-Нусра не позволили себе ни одного враждебного шага в отношении Израиля (хотя, возможно, здесь мы знаем не все — месяц назад ВВС Израиля все же нанесли нанесли серию ударов по позициям Халид ибн Валида, возможно, в качестве мести за какие-то провокации на границе).

Израилю выгодно, чтобы сирийская гражданская война продолжалась как можно дольше, чтобы противники уничтожали друг друга, и меньше задумывались над судьбой Палестины. В Израиле принято говорить о сирийской войне: «Мы желаем окончательной победы всем сторонам конфликта». Вмешиваться в него никто не хочет, разве что чуть-чуть, чтобы не допустить расширения влияния Хизбаллы и Ирана.

Начало сирийского гражданского противостояния принесло Израилю много дивидендов. Весь мир переключил свое внимание с Палестины на Сирию, и это позволило без особых имиджевых потерь усилить блокаду Газы и развернуть массированное строительство поселений на Западном берегу реки Иордан.

С-300 не гарантируют защиту

В результате сирийского кризиса резко упали акции движения Хамас, приход к власти которого в Газе в 2007 году так обеспокоил Израиль. До войны хамасовцев активно финансировал Иран, однако с 2012 года они в большинстве своем присоединились к восстанию. Разумеется, офис Хамас в Сирии был закрыт, а его глава Халед Машааль уехал в Катар. Однако страны Персидского залива не спешили ссориться с Израилем и не финансировали боевиков непосредственно в Палестине. В результате сейчас там движение Хамас растеряло былую популярность.

В Сирии к постоянным израильским авиаударам уже привыкли. Они как правило носят точечный характер и не касаются мирных жителей. Однако разрушая сирийскую армейскую инфраструктуру, они ослабляют армию и ее союзников — то же движение Хизбалла, - и затягивают конфликт.

В Сирии знают об особых отношениях России и Израиля. Многие считают, что «сионисты держат Путина под колпаком», ищут еврейские корни у членов правительства России и сваливают на них все просчеты российского руководства. В Дамаске догадываются об особых соглашениях между Москвой и Тель-Авивом, которые были достигнуты еще в 2015 году, в частности, российские ВКС не бомбят отряды вооруженной оппозиции в 20-километровой приграничной зоне. Это крайне беспокоит Иран, считающий Сирию одним из форпостов борьбы с Израилем.

Однако самое большое недоумение вызывает беспомощность российских систем ПВО, прикрывающих небо под Дамаском. Вроде как там стоят новейшие системы С-300 (также находятся на вооружении Азербайджана – ред.), которые должны полностью предотвращать угрозу с воздуха. Возникает дилемма: или российские системы не так хороши, как рекламируются, или у Москвы и Тель-Авива есть тайные договоренности о предоставлении ВВС Израиля возможности бомбить все, что им вздумается в любое время без противодействия России.