В Барде убили 13-летнего подростка

В Бардинском районе совершено убийство. Как сообщает АПА, убийство произошло в селе Мирзаджафарли.

Проживающий в селе на ферме житель Евлахского района Мустафалы Тапдыг Алифасият оглу (1999 г.р.) забил до смерти проживающего по соседству вынужденного переселенца из Кельбаджарского района Мирзамамедова Хасрета Сабир оглу (2003 г.р.).

Как сообщили в отделении полиции Бардинского района, скрывшийся с места преступления Т.Мустафалы задержан.

Т,Мустафалы в показаниях сообщил, что убил подростка в момент ссоры из-за пастбищного участка.