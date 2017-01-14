 

Турция хочет войти в число 10 крупнейших экономик мира Заявление Эрдогана

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция планирует войти в число 10 крупнейших экономик мира к 2023 году. Об этом он сказал на открытии нового административного здания Стамбульской биржи, сообщает Anadolu.

По словам турецкого лидера, конфликты в Сирии и Ираке оказали негативное воздействие на развитие Турции, и в случае их отсутствия страна добилась бы больших успехов.

«Несмотря ни на что, Турция полна решимости добиться целей, намеченных на 2023 год, и войти в число 10 крупнейших экономик мира», — сказал президент, отметив, что для развития страны обязательны два важных фактора: стабильность и доверие.

Эрдоган призвал граждан сделать все возможное для поддержки экономики страны и заверил, что «нынешние испытания очень скоро останутся позади».

«Турция нуждается в инвесторах, которые верят в свои силы и готовы на риск. Инвесторы должны продолжать вкладывать в турецкую экономику и верить в страну. Нельзя добиться успеха не рискуя», — резюмировал он.

Президент также напомнил, что исключительное право на получение турецкого гражданства получат иностранные граждане, инвестировавшие в экономику Турции $2 млн.

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