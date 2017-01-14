Дания решила увеличить военные расходы в связи с развертыванием российских ракет в Балтийском регионе, которое Копенгаген воспринимает в качестве угрозы. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Клаус Йорт Фредериксен, передает Reuters.

«Мы наблюдаем, как русские сейчас разворачивают в Калининграде свои ракетные комплексы, способные добраться до Копенгагена. Это, конечно, серьезный риск», — отметил Фредериксен.

В то же время он отметил, что Дания, будучи членом НАТО, испытывает серьезное давление со стороны Североатлантического альянса. Это связано с тем, что королевство не способно выделить как минимум два процента от ВВП на оборонные расходы (данная сумма является рекомендованной нормой для стран-членов военного блока).