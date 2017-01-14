Известный армянский художник Хенрик Хачатрян - одна из тех личностей, которая отличается своей непредвзятостью и объективностью, будь то с позиции рядового гражданина, общественного деятеля или деятеля искусств. Хачатрян, покинувший родную Армению из-за социально-экономических трудностей, которые переживает страна, считает президента Саргсяна преступником.

В настоящее время художник, чьи выставки проводились во многих странах мира, живет в США, в самом центре Лос-Анджелеса – в районе Голливуд. В своем интервью Azvision.az Хенрик Хачатрян выразил поддержку «Платформе мира между Арменией и Азербайджаном».

- Расскажите немного о себе. Как вам живется на чужбине? Чем вы сейчас занимаетесь в США?

- Мои предки с 1828 года жили в Араратской долине (долина Агрыдаг – ред.) на левом берегу реки Аракс (Араз). Они перебрались туда из Ирана – из региона Хой области Салмас. Оба моих деда занимались сельским хозяйством – выращивали виноград. Во время второй мировой войны мой отец окончил Ереванский политехнический институт, факультет гидротехнического строительства. Сам я родился в Ереване 6 ноября 1954 года. Детство и юность мои прошли в кругу большой семьи – отец, мать, бабушка, я и трое моих братьев – все мы жили в доме нашего деда.

После окончания средней школы я три года проучился на факультете кибернетики в политехническом институте. В 21 год я бросил институт и отправился служить в армию. После демобилизации я присоединился к деятельности «Национальной секретной группы». В 1984 году по особому заданию я был командирован в Степанакерт (Ханкенди – ред.). После этого я понял, что большинство организаций такого рода либо созданы спецслужбами, либо ими контролируются. В итоге я порвал с ними всякие связи.

В 1985-1999 гг. я работал в Армении, участвовал в мероприятиях как местного, так и союзного и международного масштабов: с моим участием прошло около 50 выставок и фестивалей, я был участником и лауреатом первого и последнего Всесоюзного фестиваля авангардистов, проходившего в СССР.

В 1990 - 1997 гг. я вместе со своими единомышленниками выпускал журнал авангардистов «Айсор», а также, наверное, первую на Южном Кавказе 32-страничную еженедельную газету «Айсор-32» и сатирическое приложение к ней – еженедельную газету «Фон-Фон».

В 1999 году, получив приглашение на выставку, приехал в США. Дальнейшие события развивались таким образом, что мне пришлось остаться в Штатах. В основном я занимался искусством. Я провел несколько персональных выставок: в Калифорнии, Южной Америке (Колумбии, Боливии), Европе (Париже, Берлине) и десятки выставок в России (Москве). Сейчас я вместе с семьей – женой и двумя дочерями – живу в Лос-Анджелесе, в районе Голливуд. Обе дочки у нас – студентки.

В 1984 году я решил, что никогда больше не буду заниматься политикой. На мой взгляд, у человека искусства не может быть никаких функций в сфере политики. Не смотря на то, что я придерживаюсь анархистских взглядов, я не вступил ни в одну партию, и у меня не возникало такого желания. После распада Советской империи я в меру своих возможностей старался освещать и поддерживать суверенитет и независимость бывших советских республик.

- Интересно узнать, что вы думаете об армяно-азербайджанском конфликте. Как вы оцениваете происходящие ныне процессы? И что вы можете сказать о созданной «Платформе мира между Арменией и Азербайджаном»?

- Для начала отмечу, что я всегда был противником восстановления и реабилитации старых систем. Я против идеологии империализма и неоколонизации. Что касается армяно-азербайджанского конфликта, то я понимаю его как попытку ведущих мировых суперсил с помощью лжереволюций, переворотов и разжигания местных войн восстановить свои позиции гегемона.

Конечно, все происходящее принесло много горя и бед обоим народам. Я считаю, что любой разумный человек на нашей планете должен осуждать тех, кто создает такие конфликты.

Что касается «Платформы мира», то скажу, что пока рано говорить о результатах мирной инициативы – она пока окончательно не оформилась и не пришла к общему знаменателю. Для этого приверженцы мира со стороны обоих государств должны находиться в постоянном общении. Но скажу и то, что начало этого процесса по-настоящему заслуживает оваций.

Если говорить более конкретно и детально, то я знаком с позицией Ваге Аветяна, и в основном, согласен с ней. А что касается других субъектов сторон, то с их позициями и методами я не очень хорошо знаком и не вижу в них чего-то нового.

- Довольны ли вы проводимой в настоящее время в Армении политикой Саргсяна, ситуацией в этой стране?

- В постсоветское время во всех обретших независимость странах за очень короткий промежуток времени власть к рукам прибрали известные силы. Они присваивали себе власть с помощью правительств, в которые входили агенты разных крупных государств, фальсификации выборов или же «дворцовых переворотов». Потому ни деятельность таких правительств, ни один предпринятый ими шаг не может служить интересам собственных народов.

Серж Саргсян еще в 1996 году был одним из прямых агентов Левона Тер-Петросяна, сумевшего с помощью сфальсифицированных выборов сохранить контроль над коррумпированной властью. Он также является преемником и последователем Кочаряна, нанесшего сокрушительный удар по суверенитету Армении.

Я против преступного правительства олигархов Армении, главенствующего в стране особенно в последние два с половиной десятилетия. А Саргсян - один из самых активных «воров власти». Если его привлечь к непредвзятому и справедливому суду в каком-нибудь районе, ему «светит», как минимум, пожизненное заключение. Бывший гражданин Азербайджанской Республики Серж Саргсян – самый обычный преступник.

- «Платформа мира» вогнала в страх правительство Саргсяна, и это факт. В чем, по-вашему, причина этого страха?

- Я думаю, что этого боится не только правительство Саргсяна. У глобальной банковской системы и глобальных военно-промышленных комплексов есть свои определенные ожидания и глубокие интересы в вопросе разрешения подобных конфликтов между странами. Даже более значимые страны региона, такие как Турция и Иран, не имеют особых сил противостоять сильным сигналам. Даже если оба наших народа и проявят добрую волю, трудно представить себе решение этой проблемы…

Я реалист, но иногда я думаю, что произойдет чудо, и сегодняшние представления изменятся на диаметрально противоположные, геополитические амбиции улягутся и неразрешимые вопросы будут решены.

Хотя «Платформа мира» и была ожидаемой, но она пока феномен, находящийся в зачаточном состоянии. Но еще раз подчеркну, что меня несказанно радует, что этот процесс пошел.