 

Генпрокурор Израиля о блогере Лапшине Состоится ли экстрадиция в Азербайджан?

Автор: Отдел информации 

Генеральный прокурор Израиля Шай Ницан в интервью агентству "Интерфакс" высказал свое мнение о возможной экстрадиции в Азербайджан блогера Александра Лапшина, задержанного в Минске по запросу официального Баку.

Напомним, что в апреле 2011 года и октябре 2012 года Александр Лапшин посетил оккупированные земли Азербайджана в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорилось, что по факту возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана, а сам Лапшин был объявлен в межгосударственный розыск. Генеральная прокуратура Белоруссии сейчас изучает запрос Азербайджана об экстрадиции скандального российско-израильского блогера.

По словам генпрокурора Израиля Шая Ницана, для них Лапшин - гражданин Израиля. «Мы хотим защитить его. Для Израиля важно, чтобы консул имел возможность посещать израильтянина, находящегося в заключении. Конечно, мы будем взаимодействовать с Россией в решении этого вопроса и надеемся, что эта история закончится положительно».

Помимо российского и израильского гражданства, Лапшин еще является и подданным Украины. Однако украинские власти пока не проявляли особого внимания к блогеру в отличие от армянских властей, не имеющих фактически никакого отношения к Лапшину за исключением того, что он посещал оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Напомним, на днях Министерство иностранных дел Армении сделало официальное заявление о том, что занимается вопросом российско-израильского блогера Александра Лапшина.

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Генпрокурор Израиля о блогере Лапшине Состоится ли экстрадиция в Азербайджан?
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