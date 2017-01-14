 

Турция возвела стену на границе с Сирией и Ираком

 

В рамках мер по обеспечению безопасности вдоль границы Турции с Сирией и Ираком возведена модульная бетонная стена протяженностью в 330 км, передает агентство Анадолу.

В Генштабе Турции сообщили, что реализация работ по строительству модульной стены завершена. На отрезке южной границы длиной 191 кмтакже созданы ограждения из колючей проволоки.

Благодаря предпринятым мерам, за последний год предотвращено 57 186 попыток незаконного пересечения госграницы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией. Задержаны 424 641 человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей (390 336 человек) - сирийцы.

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