 

Азербайджан обогнал Армению По импорту иранских товаров

Автор: Отдел информации 

Азербайджан стал вторым крупнейшим импортером иранских товаров. Армения откатилась на пятое место. Такую неожиданную новость опубликовал сайт Iran Project.

Как оказалось, согласно статистическим данным, обнародованным иранским таможенным управлением, Италия является крупнейшим европейским импортером иранской продукции за девять месяцев текущего года (в Иране он начался 21 марта 2016 года и до сих пор продолжается – haqqin.az).

Италия импортировала более 587 тысяч тонн иранских товаров, не считая нефти и «челночной торговли», на сумму более 385 миллионов долларов. В целом, объем импорта Италии из Ирана составил 464 276 573 долларов.

За Италией следует Азербайджан (302 млн. 128 тысяч 355 долларов), Германия (211 млн), Испания (197 млн 374 тысяч долл.). На пятом месте расположилась Армения – 160 млн 872 тысячи долларов. Кстати, ранее Армения занимала второе место по импорту товаров из Ирана. Россия стала шестым по значимости партнером ИРИ, импортировав товары на 129 миллионов долларов.

Цифры весьма занимательные, ведь после смягчения санкций Запада против Ирана в Армении рассчитывали на более тесное и прибыльное сотрудничество с Ираном. Но не получилось; Ирану выгоднее торговать с Азербайджаном. С экономикой не поспоришь.

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