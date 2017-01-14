 

"Аферист века" зарабатывает и в тюрьме 150 лет заключения – не помеха

 

Организатор одной из крупнейших в мировой истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф, отбывающий наказание в штате Северная Каролина, монополизировал в тюрьме подпольную торговлю какао. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Американский канал ссылается на информацию, полученную от журналиста Стивена Фишмена, который посещал "Афериста века" в заключении.

"В определенный момент он поставил под контроль рынок какао. Он скупил в тюремном магазине все упаковки с порошком какао Swiss Miss и продал их с прибылью прямо во дворе для прогулок заключенных. Он монополизировал торговлю какао", - пояснил Фишмен.

"Мэдофф устроил все так, что каждый желающий выпить горячий шоколадный напиток должен обращаться только к Берни", - добавил журналист.

Как напоминает ТАСС, аферист был арестован в декабре 2008 года. Спустя три месяца он признал, что на протяжении почти двух десятилетий обманывал инвесторов и регуляторов. В результате деятельности фонда Bernard L. Madoff Investment Securities, на деле оказавшегося финансовой пирамидой, пострадали около 3 млн человек по всему миру, которые потеряли в общей сложности $64,8 млрд.

Финансовая пирамида Мэдоффа работала по "схеме Понци", названной так по имени жившего в начале ХХ века в США выходца из Италии Чарльза Понци, который в 1919 году сумел убедить тысячи американцев в возможности обеспечить 50-процентный доход на капиталовложения в течение 45 дней, используя лазейку в ценообразовании на международные почтовые купоны.

Хитрость заключалась в том, что никакой лазейки не было, а дивиденды вкладчикам первой волны выплачивались из средств, собранных с новых клиентов.

Мэдофф был приговорен к 150 годам лишения свободы за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и дачу ложных показаний.

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