На протяжении достаточно долгого времени азербайджанские СМИ пишут о том, что осужденный экс-глава Межбанка Джахангир Гаджиев содержится в тюрьме в привилегированных условиях. В статье haqqin.az «Пауки и Банки» также говорилось о том, что для бывшего банкира в исправительной колонии №6 создается специальный «дом» со всеми условиями для комфортного проживания.

Минюст Азербайджана отреагировал на эту публикацию заявлением, в котором опровергает информацию о создании комфортных условий содержания Джахангира Гаджиева.

«Ни для упомянутого осужденного, ни для кого либо другого никаких льготных или привилегированных условий нет и быть не может. Указанная информация не соответствует действительности. Все осужденные содержатся в условиях в соответствии с требованиями существующего законодательства», - говорится в сообщении Пенитенциарной службы Министерства юстиции, поступившем в редакцию haqqin.az.