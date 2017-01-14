 

Турция и России приглашают команду Трампа на встречу по Сирии

 

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров подтвердили, что на встречу по Сирии приглашены США, передает Reuters.

«Никто не может игнорировать роль США — такова принципиальная позиция Турции», — отметил турецкий министр, передает Reuters.

Чавушоглу отметил, что Анкара «не приемлет участия в переговорах курдских боевиков». Власти Турции считают террористическими организацию «Силы народной самообороны» и партию «Демократический союз».

«В переговорах должны участвовать те стороны, которые смогут внести эффективный вклад в урегулирование», — добавил глава МИД.

Ранее Анкара заявила, что Москва согласилась с участием США в переговорах в Астане, назначенных на 23 января в Астане.

Газета The Washington Post также писала, что Россия пригласила команду избранного президента США Дональда Трампа на переговоры относительно политического будущего Сирии. Кроме того, во встрече примет участие Иран. 

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