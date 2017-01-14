 

Европа предоставит роботам юридический статус

 

Депутаты Европейского парламента планируют рассмотреть законопроект о предоставлении правового статуса «электронных лиц» для роботов, сообщает The Independent.

Инициатива предполагает возможность возложить на них ответственность за совершаемые ими действия. Авторы документа утверждают, что по мере того как роботы начинают действовать все более автономно, становится все сложнее считать их «лишь орудиями в руках других субъектов».

«Обычные нормы ответственности становятся неэффективными, и появляется необходимость создать новые нормы, которые в первую очередь определят, как аппараты могут быть привлечены к ответственности — полной или частичной — за свои действия или бездействие», — отмечается в тексте законопроекта.

Автор инициативы, представитель социалистов из Люксембурга Мади Дельво-Стер (Mady Delvaux-Stehres) уточнил, что из-за внедрения роботов, андроидов и других форм искусственного интеллекта в мире происходит «технологическая революция» и Евросоюзу нужно установить базовые этические принципы и юридические рамки, регулирующие работу устройств.

Законопроект получил одобрение комитета по юридическим вопросам Европарламента и он может быть рассмотрен депутатами в феврале.

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Европа предоставит роботам юридический статус
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