Известный российский журналист Андрей Караулов снял фильм-расследование, в котором рассказывается о действиях банка ВТБ в отношении азербайджанского олигарха Тельмана Исмаилова. На сайте Андрея Караулова указано, что в фильме под названием «Охота» повествуется о травле Тельмана Исмаилова банком ВТБ.

«Мы расскажем о рейдерском захвате крупнейших предприятий его бизнеса, - говорится в анонсирующем фильм материале. - Каким образом банк ВТБ фактически открыл охоту на бизнес Исмаилова, люди и схемы, которые в этом задействованы, - обо всем этом в ближайшее время на сайте.

Первый кредитный договор между группой компаний АСТ и «Банком Москвы» был подписан в 2006 году. За весь период сотрудничества с банком компании холдинга АСТ и Исмаилов выплатили банку около 70 миллионов долларов одних только процентов, а также вернули кредитов на общую сумму около 50 миллионов долларов. Все кредиты, полученные компаниями АСТ у «Банка Москвы», всегда были обеспечены высоколиквидными залогами, а именно: в залоге у банка находились историческое здание ресторана «Прага», расположенное в начале старого Арбата общей площадью около 10 тысяч кв.м., торгово-офисный центр, расположенный на улице Красная Пресня общей площадью около 16 тысяч кв.м., а также торговый центр в Измайлово общей площадью около 21 тысячи кв.м.».

Александр Караулов отмечает, что все эти объекты были сданы в аренду и приносили стабильный доход.

«Когда у группы компаний АСТ возникли проблемы с обслуживанием кредита - а на тот момент сумма задолженности составила 185 миллионов долларов, - Исмаилов предложил банку реализовать или забрать все три актива и тем самым погасить задолженность АСТ перед банком, - считает автор. - Совместными усилиями был найден покупатель на два из трех объектов недвижимости, который внес банку залог в размере 15 миллионов долларов и был готов уплатить за два объекта сумму в размере 150 миллионов долларов, что покрыло бы большую часть задолженности АСТ перед банком. Однако исключительно по вине банка сделка не состоялась, хотя со стороны АСТ были предприняты все необходимые действия для ее реализации».

В мае 2015 года кредит группы компаний АСТ был передан в долговую службу банка ВТБ, который назначил куратора – Андрея Пучкова.

«Пучков в ходе личной встречи предложил Исмаилову «забрать» все три актива за 33 миллиона долларов, скорректировав сумму долга на эту сумму. Однако по мнению самого банка, эти три объекта недвижимости оцениваются в сумму около 250 миллионов долларов. В июне 2015 года все три объекта, находящиеся в залоге у банка, были захвачены банком путем смены учредителей в юридических лицах – собственниках объектов - и последующего назначения на все три объекта генерального директора, представителя банка ВТБ Владимира Цыпина. Все сотрудники группы АСТ были уволены, и управление объектами недвижимости фактически перешло к банку ВТБ. Таким образом, банк фактически осуществил рейдерский захват ООО «Прага АСТ», ООО «Бизнес клуб Тропикано», ООО «Руслайн 2000» и принадлежащих им объектов недвижимости. При этом сумма кредита группы АСТ перед банком ВТБ осталась неизменной».

По мнению Караулова, в такой ситуации банк должен был произвести с Исмаиловым взаиморасчеты по кредитам.

«Забрав у группы АСТ три объекта недвижимости общей стоимостью 250 миллионов долларов, банк как минимум должен был списать АСТ общую задолженность по ранее выданным кредитам. Однако банк фактически забрав у группы компаний АСТ объекты недвижимости на сумму в 250 миллионов, в настоящее время продолжает требовать от компаний группы и от Исмаилова лично погашения всей суммы кредита, процентов, штрафных санкций на ту же сумму. То есть, банк хочет получить с АСТ кредит как минимум дважды.

Более того, банк пытается взыскать сумму кредита также и с поручителей. На сегодняшний день создается впечатление, что банк намерен, получив кредит обратно в полном объеме, отобрать у группы компаний АСТ и лично у Исмаилова все принадлежащее им имущество».

Фильм «Охота» выйдет в свет в ближайшее время.

Напомним, что на днях Тельман Исмаилов проиграл в суде иск трех турецких компаний. Компании Asya İnşaat A.Ş., Güçlü İnşaat Ltd и Ekodizayn İnşaat Peyzaj Ltd подали судебный иск против отеля Т.Исмаилова Mardan Palace в Анталье. Согласно иску, заказчик задолжал данным компаниям за строительство отеля более 13 миллионов лир.

Компании впервые обратились в суд в 2009 году. Однако юристы отеля утверждали, что сумма сильно завышена. На последнем судебном процессе судья отклонил протест руководства отеля. Решением суда Mardan Palace должен заплатить компаниям в общей сложности 14,7 млн лир.