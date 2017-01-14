 

Кямран Агаев ругается с футболистами «Бенфики» видео

Автор: Отдел спорта 

В чемпионате Португалии состоялся матч 17-го тура между занимающей 1-е место «Бенфикой» и «Боавиштой», за которую выступают футболисты сборной Азербайджана Кямран Агаев и Эмин Махмудов.

Агаев играл с первых минут, а Махмудов вышел на замену на 88-й минуте. К 25-й минуте «Боавишта» вела со счетом 3:0, но хозяевам удалось восстановить равновесие. Кямран Агаев пропустил голы на 41-й, 53-й и 67-й минутах. Второй гол был забит с пенальти, назначением которого наш вратарь был явно недоволен, а в эпизоде с третьим мячом был автогол.

После третьего пропущенного гола возник конфликт между Кямраном и футболистами «Бенфики», один из которых пытался взять мяч из ворот и поскорее отнести его в центральный круг, чтобы игра возобновилась как можно быстрее. Голкипер сборной Азербайджана воспротивился этому.

На 75-й минуте матча он получил желтую карточку, а после финального свистка наш страж ворот вновь выскаал свое недовольство футболистам «Бенфики». Игрокам «Боавишты» и тренерскому штабу с трудом удалось успокоить Агаева.

Ниже смотрите видео голов, пропущенных Кямраном, и событий, происходивших после матча.

После 17 матчей у «Боавишты» 21 очко. Команда занимает 11-е место, ровно в два раза уступая по очкам лидирующей «Бенфике».

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