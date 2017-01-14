 

Сбить самолет Саргсяна перед переговорами с Алиевым громкий процесс в Армении

 

В Армении начинается громкий судебный процесс по делу обезвреженной в Норк-Мараше вооруженной группы, которая по версии следствия готовила вооруженный переворот и убийство президента Сержа Саргсяна.

Руководитель этой вооруженной группы Артур Варданян после завершения заседания выкрикнул, что их стараются уничтожить, но сделать это не получится. В интервью газете «Аравот» адвокат Варданяна Левон Багдасарян заявил, что обвиняемые не признают своей вины.

«Мы изучили страницу Артура Варданяна в фейсбуке и видеозаписи, размещенные на этой странице. Артур Варданян говорит о победе над внутренним врагом, говорит, что если его посадят в тюрьму, все равно эти власти должны быть ликвидированы и так далее. Его желанием было всего лишь общими усилиями добиться создания свободной независимой Армении и становления сильной гражданской личности. Это не имеет никакого отношения к терроризму, никакой террористической попытки не было», - сказал адвокат.

СНБ Армении в частности обвиняет группу Артура Варданяна в планировании покушения на президента Сержа Саргсяна. Самолет Саргсяна якобы планировалось сбить, когда армянский президент должен был вылететь в Париж на переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Адвокат Левон Багдасарян отмечает, что СНБ Армении должно внести ясность в этот вопрос.  По его словам, группировка и вправду планировала сбить самолет Саргсяна, но Артур Варданян отверг этот план.

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Сбить самолет Саргсяна перед переговорами с Алиевым громкий процесс в Армении
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