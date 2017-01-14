Когда мы говорим о торговцах на базаре, часто представляем себе тех, кто торгует фруктами и овощами. Но кроме них, есть и те, кто торгует лечебными травами, пытаясь заработать на их продаже. Многие из них, прекрасно зная о целебных свойствах некоторых трав, собирают их в различных регионах, сушат и сами продают на базаре, предлагая их больным людям как лекарство от того или иного недуга, заодно делая и весомый вклад в семейный бюджет.

Корреспондент haqqin.az побывала на базаре, расположенном в поселке 8 км и поговорила с некоторыми из них. На этом рынке лечебные травы продают в нескольких местах. Некоторые из торгующих обычные перекупщики, но среди них немало и таких, кто лично собирал эти травы в различных горных районах, особенно много тех, кто привез свой товар из Гедабейского района, считающегося одним из самых богатых в этом отношении районов. Вместе с тем и в других горных районах произрастает много лекарственных растений, особенно в таких, как Дашкесанский, Исмаиллинский, Шабранский и другие районы. И все же флора Азербайджана настолько богата ценными лекарственными травами, что на базаре представлена лишь их малая толика.

Наш первый собеседник - школьный учитель географии, выпускник Бакинского госуниверситета Вахид Гасанов. А стал он продавать лекарственные травы на рынке потому, что нужда заставила. Хотя его преподавательский стаж насчитывает уже более 11 лет, однако его зарплаты для содержания семьи явно не хватало. Поэтому он начал изучать лекарственные травы и их свойства, учиться у стариков, и только после этого принял решение попытаться заработать на торговле травами.

«Все эти травы я собирал вблизи сел Шыных и Гаджилар Гедабейского района. Кому-то может показаться, что это легко, однако этот труд совсем нелегкий. Ведь сбором трав занималась вся наша семья», - рассказывает Гасанов.

Хотя мы слышали названия многих трав, но некоторые услышали впервые. Среди них Гасанов назвал чабрец, боярышник, шиповник, щавель, пастушья сумка, подорожник и др. Настои и чай из этих трав часто применяют при гипертонии, простудных заболеваниях, сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях сердечного ритма, кашле, астме и т.п. Сейчас наибольшим спросом пользуются травы, помогающие при простудных заболеваниях.

Также часто спрашивают желчегонные средства и помогающие при образовании камней в почках. По словам Гасанова, ему удается заработать в день около 5-6 манатов. Такова примерно цена ежедневного и тяжелого труда всей семьи. Чтобы получить примерно один килограмм сушеной лекарственной травы, необходимо высушить 5-6 кг свежесобранного сырья. Гасанов до сих пор продолжает изучать специальную литературу по лекарственным травам.

Гасанов считает, что применение трав не рекомендуется, если они не прописаны лечащим врачом. Например, чтобы пользоваться шиповником или чабрецом, рецепт совсем не нужен. По словам В. Гасанова, он знает примерно 70 лекарственных трав. Он посетовал, что люди не оценивают достойно труд сборщиков трав. Он с таким вдохновением рассказывал о лекарственных травах, что вокруг нас начала собираться уже небольшая группа людей. Многие стали расспрашивать про другие травы, которые помогают при различных заболеваниях.

Другой наш собеседник С. Агаев говорит, что некоторые целебные травы, собранные им вблизи села Лейт Шабранского района, здесь можно собирать вагонами. Но многие люди про них не знают. А ведь они хорошо помогают даже при туберкулезе легких. Другой наш собеседник по имени Гюльага говорит, что для лечения травами есть одно важное условие – нужно безоговорочно верить в их целебную силу. Напомним, что для сбора лекарственных трав в Азербайджане согласно распоряжению президента Ильхама Алиева необходимо приобрести лицензию в Министерстве экономического развития стоимостью 250 манатов.