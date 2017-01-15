 

В Сирии убили главного переговорщика Асада

 

Координатор со стороны руководства Сирии в переговорах с террористами в долине Барада, бригадный генерал в отставке Ахмад Гадбан, убит боевиками, передает РИА Новости.

По данным агентства, координатор убит из снайперской винтовки в субботу вечером, когда выходил вместе с ремонтной бригадой от источника Айн-аль-Фиджи.

Ахмад Гадбан был представлен руководством Сирии как доверенное ответственное лицо на переговорах с вооруженными группировками в долине Барада с целью прекращения боевых действий.

В минувшую пятницу сирийская армия и бойцы ополчения в долине Барада освободили от террористов единственный источник пресной воды Айн-аль-Фиджи, питающий Дамаск.

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