 

Косово не пропустило поезд из Сербии

 

Сербский пассажирский поезд, запущенный по новому маршруту из Белграда в Косово и не доехавший до конечного пункта назначения из-за угрозы безопасности, возвращается назад в сербскую столицу, сообщили РИА Новости находящиеся в поезде журналисты.

По утверждению президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи, "въезд в Косово поезда, который имеет националистические наклейки, противоречащие конституции и законам Косово, неприемлем".

Тачи заявил об уважении свободы передвижения, но в поезде, по его словам, находятся высокопоставленные сербские официальные лица, у которых нет разрешения на въезд в Косово.

"Поэтому то, что незаконно и нарушает государственный суверенитет Косово, нужно предотвратить. Этот поезд является провокацией, и косовские власти должны принять необходимые законные меры, чтобы воспрепятствовать его движению", — написал Тачи на своей странице в соцсети Facebook.

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