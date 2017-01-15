 

В Венесуэле проводятся крупные «антиимпериалистические учения»

 

Вооруженные силы Венесуэлы проводят масштабные «антиимпериалистические учения» «Самора-200», сообщает Noticias24.

Представитель вооруженных сил Венесуэлы Джексон Санчес сообщил, что в учениях принимают участие более 115 тысяч человек, однако их число может быть увеличено.

«Остальные подразделения находятся в полной боевой готовности, чтобы принять участие в маневрах по приказу нашего главнокомандующего, президента республики Николаса Мадуро», — сказал Санчес.

Целью учений является усиление возможностей развертывания вооруженных сил в рамках гражданско-военного союза для полной защиты национальной территории. Помимо военных, к учениям привлечены также работники созданных венесуэльскими властями организаций, отвечающих за снабжение населения продуктами питания и хозтоварами.

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