 

В Польше чествуют американских танкистов

 

Премьер-министр Польши Беата Шидло и польский министр обороны Антоний Мацеревич приветствовали прибытие в страну американских военных. Об этом сообщает Associated Press.

«Мы ждали вас очень долго, мы ждали в течение многих десятилетий. Иногда складывалось ощущение, что мы оставлены одни, и мы почти потеряли надежду. Казалось, что мы единственные, кто защищает цивилизацию от агрессии, которая пришла с Востока», — заявил Мацеревич на торжественной церемонии в Жагани.

В свою очередь, Шидло назвала прибытие американских военных «важным днём для страны и Европы».

Кроме того, правительство Польши организовало ряд мероприятий по всей стране, в том числе в Варшаве, чтобы поприветствовать американские войска.

В Польше дислоцирована бронетанковая бригада, которая насчитывает 3,5 тыс. американских солдат.

116 просмотров


Старости
14-летний азербайджанец-чемпион торгует лимонами на рынке
14-летний азербайджанец-чемпион торгует лимонами на рынке фото; видео
Наша погода
Сегодня 9° / 5°
16 Янв 8° / 3°
17 Янв 9° / 5°
18 Янв 8° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.897 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

В Польше чествуют американских танкистов
Взрыв в центре Багдада
В Венесуэле проводятся крупные «антиимпериалистические учения»
Косово не пропустило поезд из Сербии
В Сирии убили главного переговорщика Асада
За лекарством на базар, а не в аптеку Репортаж, фото
Пожар в Баку есть пострадавшие
Сбить самолет Саргсяна перед переговорами с Алиевым громкий процесс в Армении
Кямран Агаев ругается с футболистами «Бенфики» видео
Охота на Тельмана Исмаилова О рейдерском захвате объектов олигарха
Глава МИД Турции раскритиковал Вашингтон Пусть приглашают к диалогу ИГИЛ
Европа предоставит роботам юридический статус
Тяжелое ДТП в Ширване
В Нью-Йорке уничтожили 70 тысяч птиц Ради безопасности полетов
Террористы похитили гражданина Турции в Нигерии
В Азербайджане произошло землетрясение
Турция и России приглашают команду Трампа на встречу по Сирии
Джахангира Гаджиева отправят на курорт? Реакция Минюста
"Аферист века" зарабатывает и в тюрьме 150 лет заключения – не помеха
Азербайджан обогнал Армению По импорту иранских товаров
Турция возвела стену на границе с Сирией и Ираком
Генпрокурор Израиля о блогере Лапшине Состоится ли экстрадиция в Азербайджан?
Известный художник Г. Хачатрян: «Саргсян - преступник, которому грозит пожизненный срок» интеллигенция против Армении
Дания увеличивает военные расходы из-за России
Турция хочет войти в число 10 крупнейших экономик мира Заявление Эрдогана