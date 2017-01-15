Не менее 10 человек убиты в ходе бунта в тюрьме бразильского города Натал в штате Риу-Гранди-ду-Сул, передает РИА Новости со ссылкой на правительство штата.

Причиной бунта стало столкновение представителей двух противоборствующих банд, члены которых отбывают тюремные сроки. Одна из группировок ворвалась в тюремный блок, где находились представители их соперников, после чего началась массовая драка. По имеющемся данным, трое заключенных были обезглавлены.

С начала января в результате бунтов в тюрьмах Бразилии убито более 100 человек. Так, по меньшей мере, 33 заключенных погибли во время бунта в одной из тюрем штата Рорайма, и еще 60 человек погибли в ходе тюремного восстания в бразильском городе Манаус, которое продолжалось более 17 часов.