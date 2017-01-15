 

iPhone пилота стал причиной крушения египетского лайнера

 

Причиной крушения египетского лайнера Airbus A320–232, следовавшего рейсом MS804, могли стать электронные гаджеты в кабине пилотов, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на материалы следствия.

Уточняется, что сигналы тревоги были напрямую связаны с оставленными пилотом на приборной панели iPhone 6S и iPad mini 4.

«Все эти предметы были положены в правом углу кабины пилотов, близ окна точно в том месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках в правой части окна кабины пилотов»,— пишет издание.

Airbus А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший рейсом MS804 из Парижа в Каир, пропал с радаров над Средиземным морем утром 19 мая. На борту самолета находились 66 человек.

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