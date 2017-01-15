 

Дутерте пригрозил ввести военное положение

 

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что может ввести военное положение в стране в случае ухудшения ситуации с наркотиками, передает агентство Рейтер.

Как отмечает агентство, в декабре Дутерте исключал такую возможность. Он назвал любые предположения о военном положении "вздором".

"Если бы я хотел, и если ситуация ухудшится до чего-то действительно крайне опасного, я введу военное положение", — приводит агентство заявление президента. Он также отметил, что никто не сможет его остановить, подразумевая Верховный суд и конгресс.

Избранный в мае Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также с теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе, в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала его методы. 

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