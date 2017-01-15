 

Путина попросили побороться с коррупцией в Мексике

 

Президента России Владимира Путина призвали вмешаться в ситуацию в Мексике и остановить коррумпированное правительство страны. Соответствующая просьба содержится в петиции на испанском языке, опубликованной на сайте Change.org 14 января, пишет Lenta.

Автор обращения под ником Фреппо Советико (Freppo Sovietico) утверждает, что ситуация в стране на сегодняшний день «находится в наихудшем положении за всю историю».

«Американские империалисты и ООН не делают ничего, кроме того, как распространяют шокирующие новости (...). США с радостью получают ресурсы из Мексики. Нам нужен кто-то, кто в состоянии остановить этих коррумпированных мексиканских политиков, которые все раздают и воруют», — говорится в тексте.

Советико также отмечает, что сегодня Мексика «кровоточит от грабежа и таких крыс». «Владимир Путин, ты нужен Латинской Америке», — отмечается в конце петиции.

Обращение подписали уже 4,7 тысячи человек.

В последнее время социальная напряженность в Мексике резко усилилась, в частности, из-за инфляции и растущих цен на газ и бензин. Кроме того, недовольство местных жителей вызывает коррумпированное правительство, а также полиция, которая зачастую не скрывает своих связей с наркоторговцами.

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