Перестрелка в Карабахе: погиб азербайджанский солдат

Сегодня на линии соприкосновения войск в Карабахе в результате обстрела с армянской стороны позиций Вооруженных сил Азербайджана погиб военнослужащий Фикрет Нушираван оглу Баширов, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно приказу министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, Ф.Баширов, погибший в результате очередной провокации противника, представлен к награждению медалью «За отличие в воинской службе» 3-й степени посмертно.

Руководство Минобороны приносит свои соболезнования родственникам погибшего военнослужащего и заявляет, что вся ответственность за очередную напряженность на линии фронта лежит на преступном военно-политическом руководстве Армении.