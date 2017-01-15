 

Перестрелка в Карабахе: погиб азербайджанский солдат

 

Сегодня на линии соприкосновения войск в Карабахе в результате обстрела с армянской стороны позиций Вооруженных сил Азербайджана погиб военнослужащий Фикрет Нушираван оглу Баширов, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно приказу министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, Ф.Баширов, погибший в результате очередной провокации противника, представлен к награждению медалью «За отличие в воинской службе» 3-й степени посмертно.  

Руководство Минобороны приносит свои соболезнования родственникам погибшего военнослужащего и заявляет, что вся ответственность за очередную напряженность на линии фронта лежит на преступном военно-политическом руководстве Армении.

3421 просмотров


Старости
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека воскресное чтение
Наша погода
Сегодня 8° / 5°
16 Янв 8° / 3°
17 Янв 9° / 4°
18 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.897 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Турция и Азербайджан закрываются от Армении Великой Стеной
Пассажирский автобус устроил цепную аварию в центре Баку
Благополучный Баку и неблагополучная Барда проблема единого стандарта
Россиянам нравится, что мир боится Россию Данные опроса
Завтра в Баку будет пасмурно
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека воскресное чтение
«Писатель Аракелян будет убит как Талат-Паша» водоворот в соцсетях
Самолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту
К России передом, к Китаю войной аналитика вокруг новых реалий
Перестрелка в Карабахе: погиб азербайджанский солдат
Путина попросили побороться с коррупцией в Мексике
Пьяный водитель направил автомобиль на гаишников Рейд в Астаре; фото; видео
Землетрясение в Турции
Дутерте пригрозил ввести военное положение
iPhone пилота стал причиной крушения египетского лайнера
Трамп считает часы до дня инаугурации обратный отсчет
Бунт в бразильской тюрьме обезглавлены заключенные
В московских аэропортах отменены десятки рейсов
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
В Польше чествуют американских танкистов
Взрыв в центре Багдада
В Венесуэле проводятся крупные «антиимпериалистические учения»
Косово не пропустило поезд из Сербии
В Сирии убили главного переговорщика Асада
За лекарством на базар, а не в аптеку Репортаж, фото