 

Самолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту

 

Самолет Ан-148 перед вылетом из Москвы в Саратов получил повреждения, столкнувшись с автопогрузчиком в Домодедово, сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах.

"Накануне днем в результате нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке экипаж допустил столкновение с автопогрузчиком. У самолета поврежден предкрылок", - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. "Пассажиры были эвакуированы. Воздушное судно заменено", - сказал источник.

Как рассказали Интерфаксу в пресс-службе аэропорта, инцидент произошел в результате ошибки руления.

"Воздушное судно выехало на техническую полосу движения, выделенную для проезда спецтранспорта. В ходе движения по технической полосе воздушное судно наехало на стоявший в выделенной зоне для наземного обслуживания погрузчик, - сказал представитель аэропорта. - В результате инцидента пострадавших нет".

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