В то время, как русофобы по всему миру, включая и нашу родную азербайджанскую национал-демократию, пребывают в полнейшей растерянности от неминуемой перспективы подстраиваться под новую внешнеполитическую доктрину США, аналитики дают первые робкие прогнозы относительно возможных перемен, которые ждет мир в ближайшие, минимум, пять лет. И это при том, что Дональд Трамп – новый хозяин Белого дома концептуально еще не высказался по поводу роли, которую предстоит играть в меняющемся мире, стране, возглавляемой им.

Задача с двумя неизвестными

Хотя толпы поклонников экс-госсекретаря, а теперь и экс-кандидата в президенты Хилари Клинтон давно разошлись, подконтрольные Демократической партии СМИ продолжают арьергардные бои с экстравагантным республиканцем. Впрочем, по мере того как предвыборная кампания удаляется в прошлое, в риторике избранного президента «крылатых» словечек и выражений явно поубавилось. Сквозь них пробиваются контуры президентского видения проблем стоящих перед глобальной державой, как принято именовать США.

«Хорошие отношения с Россией — это хорошо, неплохо. Только «глупые» люди или дураки могут думать, что это может быть плохо”, - поделился с посетителями Twitterа избранный президент. И тут же получил ответ от одного из когорты глупцов или вовсе дураков.

“Россия делает все возможное для того, чтобы "помешать действиям США" во всем мире”,- заявил вслед за Трампом министр обороны Эштон Картер. Тут убедительно звучит лишь концовка картерского откровения. Порядка 500 с лишним военных баз США в самом деле держат под контролем все континенты. Однако информации о том, что русские военно-морские силы вторгались в американские зоны влияния или пытались воспрепятствовать американским авианосцам в последние четверть века не поступала.

С китайскими военными недавно имел место подобный инцидент. Напомним, перед самым новым годом военно-морские силы КНР в международных водах Южно-Китайского моря буквально захватили беспилотный подводный дрон США «на глазах у опешивших американских моряков», как комментировали случившееся российские СМИ. Проблема Южно-Китайского моря занимает особое место в американо-китайских взаимоотношениях, о чем haqqin. az уже писал.

Сигнал Пекину

В данном случае инцидент важен тем, что Тиллерсон, еще не заступивший на свою должность госсекретаря счел нужным, как он выразился, послать «ясный сигнал» КНР, что в Вашингтоне не намерены далее терпеть претензии от кого бы они не исходили, вести себя в данной акватории подобно России на крымском побережье. Судя по резкому тону китайского ответа, рассчитывать на уступчивость в данном вопросе американцем не приходится.

Из чего можно ожидать ужесточения в позициях двух держав, до того демонстрировавших верность курсу, проложенного со времен Дэн Сяопина – больше терпимости, больше практической целесообразности, больше взаимной выгоды – экономической. В результате чего родилась доктрина Никсона в отношении претензий КНР на Тайвань, Южно-Китайское море и пр. – «Принимать, но не признавать».

Однако перспективы этого курса в те далекие времена просматривались сквозь призму «советского фактора». СССР нынче нет, а Россия еще далека от вожделенной цели – занять это геополитическое пространство. Пока. Не отсюда ли проистекает политика «противостояния с Китаем», сформулированная Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании?

Наблюдатели обратили внимание на то, что после победы на выборах избранный президент, в числе нескольких десятков звонков лидерам зарубежных стран счел нужным переговорить и с президентом Тайваня. Между прочим, впервые за последние 30 лет! Стоит добавить в качестве информации для размышлений и следующее: "Пекин перестал балансировать между Москвой и Вашингтоном много десятилетий назад. Сейчас Пекин рассматривает себя как центр силы, который пока еще не равен Вашингтону, но находится на пути к равенству с ним, а в перспективе может занять и более высокое положение …Полагаю, что Китай сегодня, по сути своей, одинокая держава. В отличие от США – с их огромным количеством союзников – он всегда выступает в одиночестве" (эксперт Фонда Карнеги Дмитрий Тренин).

В сравнении с событиями на китайском фланге, можно утверждать, что русские проявляют предельную осторожность с военным гигантом Земли. Несопоставимость вооруженного оснащения американской и русской армии не замедлил публично признать и Путин, что вобщем-то не в его стиле.

Другое дело, что в Москве никто не скрывает своей радости в связи кончиной «Эры Обамы» и того, что с появлением у штурвала США Дональда Трампа грядет новая политическая эпоха.

Какая выгода от Трампа Азербайджану?

Впрочем, основания для такого рода настроений имеются и было бы глупо их оспаривать. Смущает другое – уныние в либерально-демократических рядах. Как и в наших национал-демократических. Что же плохого в том, что впервые за всю историю российско-американских отношений (включая и достаточно длительный период советско-американского взаимопонимания) президент США внятно заявил, что из экономического сотрудничества с Россией можно извлечь немалую пользу и выгоду. А вот вражда ничего хорошего не сулит.

В самом деле, что лучше: торговать, менять нефть и газ на современные технологии или подгонять авианосцы с атомными зарядами к берегам не имеющим общих границ двух ядерных держав? Или кому-то кажется, что ссора Вашингтона и Москвы создаст благоприятные условия для дистанцирования от последней? Только вот какая выгода от этого Азербайджану? Выгоду имеют определенные силы, как принято в таких случаях говорить.

И об этом президент страны – И.Алиев сказал предельно ясно на предновогоднем заседании Кабмина. Впрочем, ничего нового в рассуждениях либеральной демократии не просматривается. Все очень просто – как это не раз случалось и в прошлом – они не разобрались в сути происходящих тектонических сдвигов в глобальной геополитике.

В информационном пространстве проглядывает иное видение будущей конфигурации структуризации политических систем. «Центр современного мира можно представить в виде «глобального треугольника» вершинами которого являются Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика и Российская Федерация» - так кажется газете «Завтра», которую трудно заподозрить в американизме.

И еще. Впервые за последние десятилетия, если вести счет с прекраснодушных иллюзий перестроечного взаимопонимания между Западом и Востоком вновь заговорили о неисключаемости реализации нового глобального переустройства мира. Речь идет о создании «глобального треугольника», проекта, основывающегося не на соперничестве трех великих держав, а признании их взаимосвязи и взаимодополняемости.

В новом сближении Запад-Восток роль локомотива будет играть признание США главным информационно-финансовым, научно-технологическим и военно-политическим лидером. За Китаем, самым населенным государство планеты (1,3 млрд. человек) статус «мастерской мира», а Россия играет ведущую роль «Кладовой мира».

На ее территории - самой крупной в системе государств располагаются по разным оценкам от четверти до трети всех запасов полезных ископаемых Земли. Отчего бы не рассматривать призывы избранного президента США Дональда Трампа к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией под этим углом зрения? Наверняка в США немало людей и политических сил, которые такой разворот в политике их страны будут трактовать как проявление несвойственной Америке слабости. Однако на практике это значило бы распространение санкционной политики и на Китай, который уже дал достаточно поводов для этого. Что же в наличии будут иметь США вследствие планетарного противостояния?

Надо ли удивляться тому, что политик из бизнеса Трамп просто не желает понимать, зачем он должен отказываться от прибыли, реально падающей с неба во имя демонстрации своей силы, в наличии которой никто не сомневается. К тому же, уже ясно и слепому, что появление Китая в санкционных списках окончательно приведет к политическому краху и без того разваливающийся Евросоюз.

Разведка уповает на парадокс прогресса

В данной ситуации просто не остается места для возвращение к принципам Рональда Рейгана - «достижение мира через силу», к чему не устает взывать пресловутый сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Это и есть крайняя точка всепланетарного кризиса, который взывает к перезагрузке сложившихся политических стереотипов. Это-то и позволят оценивать шансы проекта «Тройственного союза» как оптимистические. Переход от привычного противостояния, стимулирующего конфликтные модели будущего мироустройства к новому геополитическому состоянию учета интересов каждого и всех может оказаться лучшим выбором, который позволит наконец преодолеть глубокий социально-экономический кризис, который уже вполне справедливо называют гибельным в глобальном масштабе. А по большому счету речь идет о преодолении кризиса человеческой цивилизации.

Так что на весах, по большому счету, судьба мира, А это задача не для одной личности, каким бы великим он не представлялся, не для одной державы, даже с приставкой супер. «Парадокс прогресса состоит в том, что те тенденции, которые приводят к появлению этой мрачной картины, могут создавать возможности для появления более благоприятных прогнозов в долгосрочной перспективе” – к такому выводу пришли авторы доклада аналитиков Совета национальной разведки США, попытавшихся разобраться в современных глобальных тенденциях. Итак, и разведка не исключает смены противостояния сотрудничеством… Чего же боле?