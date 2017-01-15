Очередной шквал угроз и обвинений в предательстве и измене родине, разумеется, с добавлением угрозы физической расправы хлынул со стороны Армении на правозащитников, поддержавших «Бакинскую платформу мира». На этот раз его целью стал армянский писатель-публицист Аракел Аракелян (Geheni Araqel).

В интервью haqqin.az Аракелян приветствовал миротворческие усилия армянских и азербайджанских гражданских активистов и подверг сокрушительной критике преступный режим Саргсяна. Спустя считанные минуты после публикации беседы писателя с корреспондентом на его странице в Facebook у армянских националистов началась очередная истерика.

Аракеляна сразу же внесли в список «предателей», куда просаргсяновские СМИ и блогеры определяют всех, кто призывает к миру между Азербайджаном и Арменией и поддерживает миротворческий процесс.

«Вы общаетесь с СМИ страны, где нашим солдатам отрезают головы, убивают их топором и после этого предлагаете понять вашу позицию, ваши стремления?» - пишет некто Самвел Асатрян. Естественно, этот одурманенный саргсяновской пропагандой лже-патриот получил от писателя адекватный ответ.

«Уважаемый Самвел, а как понять вашу позицию, когда вот уже 25 лет в Армении убивают наших детей? Наверное, вы с этим свыклись?», - написал Аракелян.

Не остались в стороне и сторонники националистической партии «Дашнакцутюн», открыто заявившие, что найдут Аракеляна и за границей, и убьют, как Талат-Пашу.

Однако у писателя, отлично знающего историю, и для дашнаков нашелся достойный ответ: «Уважаемые, знаете ли вы, сколько миллионов армян убили дашнаки? Я знаю, а вы, видимо, нет, ибо сегодня с дашнакских трибун превозносите их».

Нашлись, конечно, и здравомыслящие люди, пытавшиеся защитить известного писателя. Активный пользователь интернета Нора Саманян написала: «Дорогой Аракел, не унывайте, они просто не видят предателей, которые засели внутри страны, и поэтому срывают свою злость на живущих за границей армянах».

Поддержала его и Анжелика Асатрян. «Я не понимаю, почему вы все накинулись на этого человека? Вы что, не понимаете суть его интервью? Какие там посылы и мысли? Будьте более внимательны!»

Подобным агрессивным нападкам со стороны просаргсяновских блогеров и националистически настроенных пользователей соцсетей подвергаются все без исключения участники Бакинской платформы и те, кто их поддержал.

Однако такой бурный, хоть порой и злой отклик на «Бакинскую платформу» лишь доказывает, что режим Саргсяна, искусно поддерживающий карабахский конфликт, видит в действиях миротворцев ощутимые шаги к урегулированию конфликта, что, несомненно, подрывает весь фундамент преступных властей.