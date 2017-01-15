 

Завтра в Баку будет пасмурно

 

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, утром местами дождь, вечером в основном без осадков, ветер юго-восточный, сообщили сегодня в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем - 6-9, в Баку ночью - 2-4, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность 75-85 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных местах туман, в некоторых восточных районах ожидаются дожди, ветер восточный. Ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.

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