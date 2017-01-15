Большинство россиян считают, что Россию в мире боятся, и уверены в том, что это хорошо. Такие данные по итогам социологического опроса приводит фонд «Общественное мнение», сообщает РБК.

Как сообщает агентство, 85% опрошенных ФОМ россиян заявили, что в мире боятся Россию. 75% уверены, что это хорошо. Одновременно 48% участников опроса выразили мнение, что к России в мире относятся хорошо, 42% придерживаются противоположной точки зрения.

Респонденты также уверены в том (67%), что влияние России в последние годы растет. Связывают они это с ростом военной мощи (14%), правильной внешней политикой (11%), заслугой президента (7%).

35% видят улучшение в отношении к России в мире, 31% — ухудшение, 26% считают, что оно остается неизменным.

Также участники опроса ответили на вопрос, как они воспринимают жизнь в России. 70% охарактеризовали Россию как свободную страну, 65% как развитую, 58% как богатую.