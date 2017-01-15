 

Благополучный Баку и неблагополучная Барда проблема единого стандарта

Автор: Рауф Керимли, собкор 

В Азербайджане в последние годы, несмотря на экономический кризис в мире, задевший и нашу страну, сделано многое в социальной сфере, в вопросах обеспечения уровня жизни. Но по каким стандартам у нас оценивается качество жизни? Существует ли в Азербайджане единый стандарт благополучия граждан? Речь идет о качестве и доступности государственных и муниципальных услуг, медицинских и образовательных услугах, о сфере труда и социальной защиты населения. На основе каких параметров должен базироваться единый стандарт благополучия?

В беседе с haqqin.az депутат Милли меджлиса Захид Орудж заявил, что Азербайджану действительно необходимо утвердить единый стандарт благополучия, касающийся государственных, муниципальных услуг, медицинских и других услуг.

По мнению парламентария, сегодня уровень развития субъектов неоднородный. И если в Баку или Гяндже уровень жизни отвечает приемлемым стандартам, то в Агджабеди или Барде еще нет. Этот вопрос также касается и уровня ВВП регионов и социальных расходов.

«Поэтому к этому вопросу надо подходить с точки зрения мировой практики, стоит изучить как в других странах добивались единого стандарт благополучия», - отметил Орудж.

В свою очередь другой депутат Вахид Ахмедов отмечает, что за последние годы в экономику страны были вложены большие инвестиции и часть из них направлялась в регионы.

«Улучшение социального благосостояния населения, открытие новых производственных участков – все это помогло вовлечь наши регионы в процесс общего развития. Поэтому стандарты жизни повышаются и в регионах, и в городах. Но на мой взгляд, необходимо уделять еще больше внимания развитию экономики в регионах», - подчеркнул Ахмедов.

По мнению же депутата Эльмиры Ахундовой, в стране за последние годы во главу угла была поставлена задача дальнейшей либерализации экономики, стимулирования внутренних инвестиций.

«Исходя из этого, в Азербайджане была разработана новая экономическая стратегия – «Государственная программа социально-экономического развития регионов (2004–2008 гг.)». Она повлияла в целом на стратегическое развитие Азербайджана. С 2005 года в стране началась грандиозная перестройка, всестороннее обновление провинций. Если мы сегодня отправимся в регионы страны, то язык не повернется назвать их «глубинкой», или другим термином, который так или иначе намекал бы на социально-экономическую и культурную отсталость от центра страны», - отметила Ахундова.

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