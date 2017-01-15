Турция и Азербайджан закрываются от Армении Великой Стеной

Судя по всему, идея стеностроительства в современном мире становится все более популярной. Речь не о стенах зданий или оградах парков и заповедников, возведением которых испокон века занято человечество. Эти укрепления будут сооружаться на границах государств по типу Великой китайской или Берлинской стены.

Очередное грандиозное ограждение решила, в частности, возвести Турция. Как сообщает турецкая газета Star, страна планирует построить стену вдоль государственной границы с Арменией и уже идет обсуждение проекта в министерствах национальной обороны и финансов.

Строение предполагается возвести из бетонных блоков высотой в три метра в приграничных турецких провинциях Ардаган, Карс и Игдыр. Цель строительства - борьба с терроризмом и контрабандой, предотвращение нелегального пересечения границы.

В то же время в Турции уже ведутся работы по сооружению стены вдоль границы с Сирией, чтобы пресечь нелегальную миграцию из Сирии. Эту стройку предполагается завершить уже в апреле наступившего года, и на сегодня осталось возвести еще 28 километров заграждений.

Надо сказать, что идея подобного предохранения от воинственных или не признающих законы соседей не нова. Еще в начале нулевых, несмотря на протесты ООН, палестинских властей и многочисленных правозащитных организаций, было начато возведение стены между Израилем и Палестиной.

Тель-Авив объяснял желание отгородиться от палестинцев соображениями безопасности, и позднее статистика подтвердила, что терактов в районах, обнесенных стеной, действительно стало меньше. Потом эту практику подхватили испанские суверенные территории Сеуту и Мелилья, вклинивающиеся в Марокко, которые тоже начали отгораживаться от набегов нелегалов из Африки. В конце 2012 года уже Греция закончила строительство заграждения на сухопутном участке границы с Турцией. Десятикилометровый участок представляет собой металлический забор высотой до четырех метров, оборудованный камерами слежения и тепловизорами, а венчает сооружение ряд колючей проволоки.

Украина тоже попыталась внести свой вклад в мировой опыт стеностроительства.

После обострения отношений с Россией из-за конфликта на Донбассе Киев начал реализацию проекта «Стена», имеющего и более звучное название — «Европейский вал». «Это строительство реальной границы между Украиной и Россией», — объявил тогдашний премьер страны Арсений Яценюк.

Однако последние события на этом фронте превзошли все ожидания сторонников стеностроительства. В конце февраля прошлого года стало известно, что власти Венгрии решили увеличить производство колючей проволоки и других элементов пограничных ограждений, возводимых с целью остановить поток мигрантов. Изготовленные материалы пойдут на строительство нового участка заграждений — на границе с Румынией.

Не остались в стороне от общей тенденции и в Азербайджане. Еще в 2006 году с этой идеей выступили депутаты Милли Меджлиса, предложив оградиться стеной от агрессивной Армении.

Определенным образом реализация этой идеи началась еще в 2014 году, когда часть сел Юхары Гапанлы и Юхары Гарадаглы Тертерского района, находящихся вблизи позиций армянских вооруженных подразделений, решили отгородиться стеной от каверз соседей. В целом же, Азербайджан собирается построить стены безопасности на приграничных территориях, примыкающих к селу Агдам Товузского района. Высота планируемой защитной стены – 4 метра, ширина – 80 см.

В ответ на это и армянская сторона решила отгородиться от Азербайджана «великой армянской стеной». Власти Армении выделили средства на строительство защитной стены в приграничной с Газахским районом Азербайджана Тавушской области Армении, о чем сообщил на заседании правительства вице-премьер, министр территориального управления страны Армен Геворкян. На эти цели уже выделено 147 млн драмов.

То есть, зря мир полагал, что с помпезным разрушением Берлинской стены в 1989 году людей больше никогда не будут разделять межевые укрепления. Массовое стеностроительство только начинается, и всё еще впереди.