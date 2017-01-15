В Астане арестован Баглан Майлыбаев, занимавший пост заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан, на котором он проработал 6 лет. Кроме него, задержан также ряд сотрудников президентской Администрации, сообщает haqqin.az со ссылкой на агентство KazINFO Today.

Задержание произошло 13 января. Кто еще задержан из числа сотрудников Администрации президента, источник агентства не сообщил. Телефоны всех задержанных вне доступа.

Им инкриминируется злоупотребление служебным положением, а также ряд антикоррупционных статей Уголовного кодекса. Источник агентства не уточнил, о чем именно идет речь, но предположил, что речь идет о хищении 1,3 млрд тенге из средств республиканского бюджета, выделенных в 2014-2016 годах на проведение политических и исторических исследований в одном из столичных вузов, а также о других проектах.

По другим данным, речь идет о причастности сотрудников администрации президента к уголовным делам, возбужденным в отношении бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева и государственного холдинга «Байтерек».

12 января указом президента Казахстана он был освобожден от должности.