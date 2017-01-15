 

Массовые аресты высокопоставленных чиновников Администрации президента В Казахстане

Автор: Отдел информации 

В Астане арестован Баглан Майлыбаев, занимавший пост заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан, на котором он проработал 6 лет. Кроме него, задержан также ряд сотрудников президентской Администрации, сообщает haqqin.az со ссылкой на агентство KazINFO Today.

Баглан Майлыбаев

Задержание произошло 13 января. Кто еще задержан из числа сотрудников Администрации президента, источник агентства не сообщил. Телефоны всех задержанных вне доступа.

Им инкриминируется злоупотребление служебным положением, а также ряд антикоррупционных статей Уголовного кодекса. Источник агентства не уточнил, о чем именно идет речь, но предположил, что речь идет о хищении 1,3 млрд тенге из средств республиканского бюджета, выделенных в 2014-2016 годах на проведение политических и исторических исследований в одном из столичных вузов, а также о других проектах.

По другим данным, речь идет о причастности сотрудников администрации президента к уголовным делам, возбужденным в отношении бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева и государственного холдинга «Байтерек».

12 января указом президента Казахстана он был освобожден от должности.

4147 просмотров


Старости
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека воскресное чтение
Наша погода
Сегодня 8° / 4°
16 Янв 7° / 3°
17 Янв 9° / 4°
18 Янв 8° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.897 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

В Москве обокрали жену посла Судана
17-летний подросток зарубил топором бабушку, отца и сестру в России
SOS: в Огузе разрушаются албанские церкви эксклюзив, фото
Россия готовит сирийский порт Тартус для захода крейсеров
Аббас и Нетаньяху отказались от участия в парижской конференции
Биатлонисты со всего мира требуют ужесточить меры против россиян допинговый скандал
Штаб Трампа опровергает информацию о его встрече с Путиным
Муфтий Саудовской Аравии: «Кинотеатры – это моральное разложение»
Азербайджанец-депутат спасает партию Саакашвили haqqin.az из Тбилиси
Проспект Нариманова закрывается на ремонт
В Бахрейне казнили убийц полицейских
Массовые аресты высокопоставленных чиновников Администрации президента В Казахстане
Турция и Азербайджан закрываются от Армении Великой Стеной
Пассажирский автобус устроил цепную аварию в центре Баку
Благополучный Баку и неблагополучная Барда проблема единого стандарта
Россиянам нравится, что мир боится Россию Данные опроса
Завтра в Баку будет пасмурно
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека воскресное чтение
«Писатель Аракелян будет убит как Талат-Паша» водоворот в соцсетях
Самолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту
К России передом, к Китаю войной аналитика вокруг новых реалий
Перестрелка в Карабахе: погиб азербайджанский солдат
Путина попросили побороться с коррупцией в Мексике
Пьяный водитель направил автомобиль на гаишников Рейд в Астаре; фото; видео
Землетрясение в Турции