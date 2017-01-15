 

В Бахрейне казнили убийц полицейских

 

Власти Бахрейна сегодня казнили троих шиитов, признанных виновными в смерти трех полицейских в результате взрыва в марте 2014 года, сообщает Reuters Бахрейнское агентство новостей BNA.

Как сообщает агентство со ссылкой на государственного прокурора, они были расстреляны.

В пригороде столицы Бахрейна Манамы 3 марта 2014 года произошел взрыв заминированного автомобиля. В результате теракта погибли двое бахрейнских полицейских и сотрудник правоохранительных органов ОАЭ, проходивший службу в составе размещенных в Королевстве стабилизационных сил стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Эти силы были введены в Бахрейн по просьбе властей королевства после обострения противостояния полиции и демонстрантов. Основу контингента составляют саудовские силы. 

Шиитская партия «Аль-Вифак» руководила протестным движением в Бахрейне с 2011 года, выступая за демократические реформы и создание конституционной монархии в суннитском королевстве.

В декабре 2016 года апелляционный суд в Бахрейне подтвердил приговор в отношении оппозиционера Али Сальмана, который руководил партией «Аль-Вифак»; он проведет в тюрьме девять лет. Власти задержали его в 2014 году после массовой акции протеста; летом 2016 года партия была распущена по решению суда.

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