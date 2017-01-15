Муфтий Саудовской Аравии: «Кинотеатры – это моральное разложение»

Верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз бен Абдалла аш-Шейх назвал "аморальными" просмотры фильмов в кинотеатрах и выступления певцов перед публикой, передает РИА Новости.

Комментируя начало выдачи лицензий в королевстве на проведение выступлений певцов и дискуссию о роли кинотеатров во время передачи на спутниковом телеканале "Аль-Маджид", аш-Шейх заявил, что в песенных вечеринках и кинотеатрах "нет ничего хорошего, они морально разлагают, наносят удар по ценностям и дают повод для смешения полов".

"Мы знаем, что песенные вечеринки и кинотеатры — это моральное разложение", — сказал муфтий. По его словам, в кинотеатрах показывают "пошлые, порнографические, аморальные фильмы, которые привозят из-за рубежа, чтобы изменить нашу культуру".

В настоящее время в саудовском обществе наблюдается разделение на сторонников отхода от ультраконсервативных религиозных ценностей, которые соблюдаются в королевстве, в том числе, принципа сегрегации полов, и тех, кто поддерживает нынешнее положение вещей.