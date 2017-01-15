 

Азербайджанец-депутат спасает партию Саакашвили haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор 

Над фракцией партии Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) нависла угроза исчезновения. Это стало ясно после того, как лидеры официально заявили, что ряд членов фракции вышли из нее с тем, чтобы создать свою партию, неподконтрольную опальному политическому деятелю.

Между тем, данное депутатское образование остается единственной площадкой, посредством которого Михаил Саакашвили может оказывать какое-то политическое влияние на Грузию. Положение настолько серьезное, во всяком случае для экс-президента и его партии, что группа активистов ЕНД срочно вылетела в Киев для консультаций со своим лидером.

Встреча состоялась в прошедшую субботу и на ней присутствовал депутат Азер Сулейманов, позиция которого до последнего момента оставалась не ясной.

Он-то и спас ситуацию, доведя до сведения сторонников националов на своей странице в Фейсбук следующее однозначное заявление: «Исходя из общественного интереса хочу заявить, что я был и остаюсь членом «Национального движения». Я продолжаю деятельность в парламенте в рядах этой фракции ради лучшей Грузии».

Итак, националы вместе с М.Саакашвили теперь могут спокойно передохнуть: шестой член фракции найден и партия «Единое Национальное движение» может приступить к процедуре своей регистрации в парламента. 

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