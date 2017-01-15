 

Штаб Трампа опровергает информацию о его встрече с Путиным

 

Представители штаба Дональда Трампа опровергли сообщения о том, что избранный президент США вскоре после своей инаугурации планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает BBC News.

Информация о возможной встрече Трампа и Путина в Рейкьявике появилась на страницах британской газеты Sunday Times.

Как утверждало издание, Дональд Трамп и его приближенные якобы сами рассказали британским чиновникам о своих планах устроить встречу с Путиным.

"Неправда. Это сообщение - на 100% фальшивка", - написал на своей страничке в "Твиттере" пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

"Эта история - лишь фантазия", - цитирует на условиях анонимности агентство Рейтер еще одного представителя команды Трампа.

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