 

Аббас и Нетаньяху отказались от участия в парижской конференции

 

Международная конференция по палестино-израильскому урегулированию началась в Париже, сообщает LCI.

Тем не менее, на встрече не будут присутствовать сами лидеры Израиля и Палестины премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Махмуд Аббас.

При этом сам Нетаньяху перед началом встречи сказал правительству страны, что «это конференция палестинцев под эгидой Франции».

«Их цель состоит в том, чтобы принять антиизраильские меры», — добавил премьер.

На самой конференции глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что на встрече «так много участников, потому что мы осознаем остроту ситуации».

Во встрече принимают участие представители около 70 стран. По его словам, концепция существования двух независимых государств находится под реальной угрозой и ее необходимо сохранить.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия все еще готова организовать на своей территории встречу Аббаса и Нетаньяху.

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